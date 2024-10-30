ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة المطرية والفيضانات في إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً، للتضامن مع عائلات ضحايا العاصفة التي تعاني منها عدة مناطق داخل إسبانيا.

وقال الميرنجي في بيانه: “يرغب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته في تقديم تعازيهم لأسر وأحباء الذين لقوا حتفهم بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من مناطق بلدنا، وخاصة في مقاطعتي فالنسيا والباسيتي”.

وأضاف: “يُظهر ريال مدريد انزعاجه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، الذين ينقل لهم كل دعمه ومحبته”.

وتشهد مناطق مختلفة في إسبانيا حدوث عواصف عاتية مترافقة مع أمطار غزيرة وفيضانات خلفت عدة ضحايا وأحدثت دماراً في البنية التحتية.