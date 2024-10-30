سيباستيان هونيس: الفوز نتيجة عمل جماعي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - قال سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتغارت، تعليقاً على فوز فريقه 2-1 على كايزرسلاوترن في الدور الثاني من كأس ألمانيا: لم يكن أمامنا خيار سوى إجراء تغييرات شاملة من أجل هذا اللقاء لأسباب معروفة بالفعل، الطريقة التي عمل بها اللاعبون وفرضوا أنفسهم بها في أرض الملعب رائعة.

وأضاف: الفوز اليوم تحقق بفضل الفريق ككل، نحن سعداء لعدم خسارتنا على ملعبنا طوال عام كامل، هذا يوضح مدى استمتاع اللاعبين باللعب هنا ومدى دعم الجماهير لنا، تزداد ثقتنا في أنفسنا مع كل فوز نحققه على أرضنا.