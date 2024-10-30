كأس الليبرتادوريس: بينارول في مهمة صعبة أمام بوتافوغو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - يلتقي فجر غد، الخميس، الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة فريقا بينارول من أوروغواي وبوتافوغو البرازيلي في إياب نصف نهائي كأس الليبرتادوريس بكرة القدم.

وكان فريق بوتافوغو قد فاز ذهاباً 5-0.

صباح اليوم، حسم فريق أتلتيكومينيرو البرازيل تأهله إلى المباراة النهائية بتعادله السلبي مع مضيفه ريفر بليت الأرجنتيني مستفيداً من فوزه ذهاباً 3-0.