مارسيل كولر: المصريين لا يعرفون الصبر .. والعين خصم قوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - تحدث مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، عن مواجهة العين الإماراتي، غداً الثلاثاء، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب السويسري: “أنا لا أعد بأي شيء، لكن لو نظرتم للفترة الماضية، خاصة في بداية الموسم لعبنا مباريات كلها مباريات كؤوس، والموسم الماضي كان طويلاً جداً، اللاعبون شاركوا في حوالي 70 مباراة، وكانوا يحتاجون لفترة راحة طويلة وهذا لم يحدث”.

وأضاف: “من خلال خبرتي في السنوات الماضية فإن المصريين لا يعرفون الصبر.. لعبنا ضد الزمالك في السوبر المصري بشكل جيد وهذا يمنحنا ثقة إننا سنلعب غداً بشكل أفضل ولدي إحساس أننا سنفوز”.

وعن ترويج الإعلام الإماراتي بأن المواجهة بالنسبة للعين ستكون سهلة، قال: “لاعبونا جيدون وسنلعب على ملعبنا وسط جماهيرنا، والاستاد سيكون ممتلئاً، لا أفهم ما المبرر أو الداعي لهذا التصور، نحن أمامنا فرصة للفوز”.

واستكمل: “لا أستطيع تقييم كريسبو مدرب العين لأنني لا أعرفه.. فريق العين منظم وجيد، سنلعب على ملعبنا، فريقان كبيران سيتواجهان ومن يمتلك الإصرار والعزيمة هو من سيحقق الفوز”.

وأفاد: “نعرف أن سفيان رحيمي مهاجم كبير، لكن لا ننسى أنه لا يلعب بمفرده، الفريق كله قوي، تكلمت مع فريقي على نقاط قوة العين، وأتمنى أن يطبقوا التعليمات جيداً في مباراة الغد، أنا هيأت اللاعبين جيداً لقدرات فريق العين”.

وأتم: “نعرف أن العين خصم قوي، والجميع يعلم أن شباك الفريق استقبلت أهدافاً كثيرة، لكن لا ننسى أنه سجل أهدافاً كثيرة وهذا يعني أنه يمتلك هجوماً قوياً، لو سنحت لهم الفرصة سيسجلون أهدافاً كثيرة ولن نعوضها، لذلك علينا اللعب بتوازن واستغلال الفرص”.