جوائز “فرانس فوتبول” .. دي لا فوينتي يتفوق على أنشيلوتي بسباق أفضل مدرب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن هوية الفائزة بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024، والمقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويقام حفل توزيع الجوائز، مساء اليوم، في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، سيحصل على الجائزة متفوقاً على الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

وحقق دي لا فوينتي رفقة منتخب إسبانيا، لقب بطولة يورو 2024، التي أقيمت الصيف الماضي في ألمانيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب إنكلترا.

أما أنشيلوتي كان قد حقق رفقة ريال مدريد 4 ألقاب خلال عام 2024، وهي: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي.

يشار إلى أن ريال مدريد قرر مقاطعة حفل توزيع الجوائز بعد تأكد فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية، وعدم اختيار فينيسيوس جونيور للحصول على الجائزة.