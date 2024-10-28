النظام الغذائي المقيد بالوقت: أمل جديد لمرضى السكري من النوع 2

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - كشف بحث جديد أن النظام الغذائي المقيد بالوقت قد يكون بديلاً فعالاً وبسيطاً للأنظمة الغذائية المعقدة لمرضى السكري من النوع 2. هذا النظام، الذي يركز على تحديد وقت تناول الطعام بدلاً من نوع الطعام، أظهر نتائج واعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ما هو النظام الغذائي المقيد بالوقت؟

النظام الغذائي المقيد بالوقت يعتمد على تحديد فترة زمنية محددة لتناول الطعام خلال اليوم، مثل 9 ساعات، والصيام خلال الساعات المتبقية. هذا النظام يساعد الجسم على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

فوائد النظام الغذائي المقيد بالوقت لمرضى السكري:

تنظيم مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات أن هذا النظام يساعد على تقليل التقلبات في مستويات السكر في الدم وتحسين متوسطها على المدى الطويل.

سهولة التطبيق: مقارنة بالأنظمة الغذائية المعقدة، فإن النظام الغذائي المقيد بالوقت سهل الفهم والالتزام به.

تحسين الصحة العامة: يساعد هذا النظام على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحسين الصحة العامة بشكل عام.

دراسة جديدة تثبت فعالية النظام:

أجريت دراسة مقارنة بين النظام الغذائي المقيد بالوقت والنظام الغذائي التقليدي لمرضى السكري. أظهرت النتائج أن كلا النظامين كان له تأثير إيجابي على تنظيم السكر في الدم، ولكن النظام الغذائي المقيد بالوقت كان أكثر سهولة في الالتزام به وحقق نتائج مماثلة.

لماذا يعتبر هذا النظام واعداً؟

بسيط وعملي: يمكن لأي شخص اتباع هذا النظام دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية أو أنواع الأطعمة بشكل دقيق.

مرن: يمكن تكييف هذا النظام ليناسب نمط حياة الفرد واحتياجاته.

فعال على المدى الطويل: أظهرت الدراسات أن هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستدام في مستويات السكر في الدم.

نصائح هامة:

استشر طبيبك: قبل البدء بأي نظام غذائي جديد، يجب استشارة الطبيب لتحديد ما هو الأنسب لك.

التركيز على الأطعمة الصحية: على الرغم من أن النظام الغذائي المقيد بالوقت يركز على وقت تناول الطعام، إلا أنه من المهم اختيار أطعمة صحية ومتوازنة.

النشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

هذا والنظام الغذائي المقيد بالوقت يمثل أملًا جديدًا لمرضى السكري من النوع 2، حيث يوفر طريقة بسيطة وفعالة لتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام غذائي جديد.