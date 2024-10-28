حادث سير في المكسيك ينهي حياة 24 شخص..

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - لقي 24 شخصًا مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما انقلبت حافلة بعد اصطدامها بحاوية وسقطت من شاحنة في شمال المكسيك.

وقال رودريغو رييس، وهو مسؤول كبير في ولاية زاكاتيكاس، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي:’حتى الآن،لقي 24شخصًا حتفهم ويجري علاج خمسة آخرين’.

وقع الحادث على الطريق السريع بين زاكاتيكاس ووسط ولاية أغواسكا ليينتس عندما سقطت حاوية مملوءة بالذرة من شاحنة وانقلبت حافلة.

كانت الحافلة في طريقها من مدينة تيبيك في ولاية ناياريت الغربية إلى سيوداد خواريز على الحدود الأمريكية.

ووفقًا للسيد رييس،فقد تم إغلاق الطريق السريع وتعبئة الجيش والحرس الوطني ووحدات الحماية المدنية.