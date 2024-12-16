انت الان تتابع خبر “تخفيضات كبرى” عروض العثيم على المنتجات الغذائية والأدوات المدرسية بداية من 7 أغسطس حتى 13 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تقدم سلسلة اسواق العثيم بالسعودية العروض والتخفيضات المتنوعة على جميع المنتجات وذلك على مدار الشهر وفي المناسبات القومية المختلفة، وينتظر الملايين من المواطنين من المترددين على فروع العثيم في السعودية إعلان عروض وتخفيضات حتى يتم الشراء، وأعلنت إدارة العثيم عن عروض على منتجات غذائية وادوات مدرسية قبل العودة للمدرسة، وهذه العروض سارية حتى يوم 13 من الشهر الجاري أغسطس 2024، وفيما يلي ابرز التخفيضات.

تخفيضات العثيم لشهر أغسطس 2024

أعلنت اسواق العثيم عن بدء موسم تخفيضات كبرى بداية من يوم 7 اغسطس وتستمر حتى 13 أغسطس، ونستعرض لكم أبرز المنتجات الغذائية داخل العرض:

منتجات وعروض العثيم على الممنتجات الغذائية تفاصيل المنتج السعر بالريال السعودي الفول فول لونا مدمس بعبوة 450 جرام 10 ريال مرقة الدجاج مرقة ماجي دجاج بـ 16 علبة صغيرة 10 ريال معجون الطماطم معجون طماطم السعودية بعبوة 135 جرام (7 عبوات + عبوة مجانية) 10 ريال المكرونة مكرونة هالي سباغيتي شعيرية بوزن 500 جرام 10 ريال التونة تونة تريفا خفيفة بوزن 170 جرام، وتونة ذهبي كراون بوزن 155 جرام 10 ريال مزيل العرق مزيل عرق نيفيا بخلاصة اللؤلؤة بـ 150 مل 10 ريال الشامبو شامبو بانتين بـ 400 مل 10 ريال سائل غسيل الأطباق سائل غسيل أطباق فيري بلاس أوريجينال بـ 1 لتر 10 ريال مسحوق الغسيل مسحوق غسيل تايد أوريجينال بـ 7 كيلو 55 ريال مناديل مناديل كلينكس إسنشالز بـ 130 منديل (8 عبوات + 2 مجانية) 15 ريال جبنة جبنة نادك أنالوج كريم بـ 2 عبوة × 900 جرام 35 ريال زيت زيت صني للقلي و للطبخ العبوة 1.5 لتر 9.95 ريال حليب حليب كامل الدسم العبوة 12*1 62.95 ريال دجاج دجاج ساديا 10*1200 159.95 ريال أرز أرز بسمتي الوليمة 10 كيلو 69.95 ريال

عروض أسواق العثيم على الأدوات المدرسية

كما تم عرض العديد من ادوات المدرسة وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 بالمملكة العربية السعودية قريباً، ومن ابرز المنتجات التي شملتها عروض وتخفيضات العثيم في السعودية، دفتر كلاس عربي بسعر 1.95، وايضا شملت العروض شراء أدوات المدرسة كاملة بسعر 13 ريال سعودي، ولمحبي الالوان يوجد عرض على شراء لوتس رصاص ألوان بسعر 5 ريال، ويمكنكم استعراض اهم عروض العثيم في الصور التالية: