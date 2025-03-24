اليوم .. اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد

تعقد اليوم «الاثنين» الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها في الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة أكاديمية اللجنة الأولمبية العمانية بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء المجلس ورؤساء وممثلي الأندية المنتسبة للاتحاد التي تنطبق عليها المادة (25 ) و(25) مكرر من النظام الأساسي للاتحاد حضور هذا الاجتماع .

ويشتمل جدول أعمال الجمعية على الاعلان بان الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الاساسي للاتحاد واعتماد جدول الاعمال وكلمة رئيس الاتحاد وتعيين ثلاثة اعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق واعتماد تقرير الانشطة الادارية والمالية عن السنة المنتهية 2024 م واعتماد الميزانية العمومية السنوية والمدققه وبيان الفوائض والمديونية لعام 2024م واعتماد الميزانية لعام 2025 م وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2025م ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء وفقا لاحكام النظام الاساسي للاتحاد.