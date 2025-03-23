حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي فـي القائمة الذهبية للحكام الدوليين بالسباحة

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية ( AQUA ) وجود ثلاث مجموعات للحكام الدوليين المسجلين في قوائم الاتحاد الدولي (البرونزية - الفضية - الذهبية) وذلك حسب المشاركات الرسمية في المسابقات والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحادات القارية.

وجاء حكمنا الدولي في سباحة المياه المفتوحة عبدالمنعم بن خميس العلوي في القائمة الذهبية، وبذلك يكون حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي مؤهلًا لقيادة (حكم عام) لأحد السباقات في بطولة العالم الـ22 للألعاب المائية التي ستقام في سنغافورة خلال الفترة من 11 يوليو إلى 3 اغسطس القادمين والتي يتوقع أن يشارك فيها 2500 رياضي يمثلون 210 اتحادات وطنية في ست رياضات مائية هي (السباحة - كرة الماء - الغطس - السباحة في المياه المفتوحة - السباحة الإيقاعية - الغطس العالي).

ويتمتع حكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي بسجلٍّ حافل ومميز في المشاركات القارية والبطولات العالمية والأولمبية حيث شارك في 3 دورات أولمبية (ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024) بالإضافة إلى مشاركته في البطولات العالمية منذ العام 2007 في مدينة ملبورن الأسترالية - شنغهاي (الصين)2011 - برشلونة (إسبانيا) 2013 - كازان (روسيا) 2015 - بودابست (هنجاريا) 2017 - يوهانج (كوريا) 2019 - بودابست (هنجاريا) 2021 - فوكوكا (اليابان) 2023 والدوحة (قطر) 2024، هذا بالإضافة إلى بطولات العالم للمراحل السنية (بودابست 2014 - هورن (مملكة هولندا) 2016 - بودابست 2018 - فكتوريا (سيشل) 2020 - سردينيا (إيطاليا) 2024) وكذلك المشاركة كحكم عام والإشراف الفني أو مندوب السلامة في مسابقات سلسلة كاس العالم (ماراثون السباحة)، هذا بالإضافة إلى المسابقات الآسيوية للسباحة في المياه المفتوحة.