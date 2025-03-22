الخروصي يتوج بالبطولة الرمضانية للبولينج

توج لاعب المنتخب الوطني للبولينج حسن الخروصي بلقب البطولة الرمضانية التي نظمتها اللجنة العمانية للبولينج على صالة مركز السيب للبولينج، وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين المحليين واللاعبين الاجانب المقيمين في سلطنة عمان. وشهدت البطولة منافسة مثيرة وجميلة بين اللاعبين نجح خلالها اللاعب حسن الخروصي من حصد لقب البطولة وحصل اللاعب مصعب العدوي على المركز الثاني، فيما حصل على جائزة اعلى معدل للنقاط اللاعب حسن الخروصي وفي ختام البطولة قام ايمن الجهضمي امين سر اللجنة العمانية للبولينج بتتويج اصحاب المراكز الاولى.

وقال ايمن الجهضمي امين سر اللجنة العمانية للبولينج بان البطولة خرجت بنجاح بعد المشاركة الجيدة من اللاعبين طوال الايام الماضية وهي بطولة تنشيطية ضمن اجندة اللجنة تهدف الى ادخال الجميع في اجواء تنافسية وخاصة للاعبي المنتخبات الوطنية ولاعبي المراحل السنية بهدف اكسابهم المزيد من الخبرة والاستفادة الفنية. واعرب اللاعب حسن الخروصي عن سعادته بحصوله على لقب البطولة الرمضانية وجاء التتويج بعد منافسة جيدة من بقية اللاعبين وخاصة لاعبي المنتخبات الوطنية الذين قدموا مستويات جيدة وسعينا جاهدين منذ اليوم الاول الى المنافسة على لقب البطولة والشكر الى اللجنة العمانية للبولينج على إقامة مثل هذه البطولات.