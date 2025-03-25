أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما، وغلق الأغاني التي تطرحها شيرين عبدالوهاب بسبب حقوق الملكية.
ونشر المحامي ياسر قنطوش بياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.
وكانت طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم قضائي ينهي علاقة شيرين عبد الوهاب بـ روتانا أعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن انتصار الأخيرة في قضيتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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