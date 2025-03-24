أسباب تساقط الشعر المفاجئ عند النساء

تعاني بعض السيدات من تساقط غير مبرر للشعر، ورغم أنه قد يكون جزءًا من التوازن الطبيعي، إلا أنه قد يشير إلى مشكلة صحية.

في السياق التالي، نوضح أسباب تساقط الشعر عند السيدات، وذلك حسبما جاء في موقع، " clevelandclinic".

أسباب تساقط الشعر عند السيدات

هناك عدة أسباب محتملة لتساقط الشعر عند النساء، بما في ذلك:

1- بصيلات الشعر التالفة.

2- تغيرات في عاداتك الغذائية (فقدان الوزن السريع).

3- عدم ضبط مستويات ضغط الدم.

4- استخدام علاجات الشعر الكيميائية.

5- العلاجات مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

6- حالة صحية كامنة مثل خلل في الغدة الدرقية ، أو فقر الدم ، أو نقص الفيتامينات، وما إلى ذلك.

7-التغيرات الهرمونية (الحمل، انقطاع الطمث).

8- تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية (أدوية ضغط الدم، أدوية النقرس، جرعات عالية من فيتامين أ).

9- الاستعداد الوراثي (يوجد في تاريخ عائلتك البيولوجي).

ما هي العلاقة بين تساقط الشعر عند المرأة وانقطاع الطمث؟

يمر جسمكِ بتغيرات خلال انقطاع الطمث، فقد يؤثر ذلك على شعركِ ويسبب:

- نمو الشعر حيث لم يكن ينمو من قبل.

- شعرك أصبح خفيفًا. تحدث هذه التغيرات نتيجةً لاختلاف مستويات الهرمونات خلال انقطاع الطمث، بالإضافة إلى ذلك، تتقلص بصيلات شعركِ، مما يجعل شعركِ ينمو أنحف (أرق).