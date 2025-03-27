8 أطعمة تساعد في علاج جرثومة المعدة

تعد جرثومة المعدة من الأمراض الشائعة التي تصاحب العديد من الأشخاص بدون الانتباه له، حيث إن أعراض المرض تتشابه مع عدد من أمراض الجهاز الهضمي الأخرى، لذلك يصفها الأطباء بالجرثومة الخفية.

وتحدث الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة عدوى البكتيريا الحلزونية التي تنتقل للجهاز الهضمي عبر تناول طعام أو شراب ملوث، أو غير مطهي جيداً. وعادة ما تختلف شدة أعراض الإصابة بجرثومة المعدة من شخص إلى آخر، ولكنها تسبب آلاماً في البطن خاصة بعد الأكل، الانتفاخ المستمر، الغثيان، وفقدان الشهية.

وبالطبع في حالة الشعور بالأعراض، يجب استشارة الطبيب على الفور للبدء بالعلاج المناسب. إلا أن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في العلاج أيضا، إلى جانب الدواء. ومن المهم أن نتذكر أن العلاج المنزلي يجب أن يكون مكملاً للعلاج الطبي، وليس بديلاً عنه.

وبحسب موقع "هيلثلاين" Helathline، المعني بالصحة، هناك أطعمة فعّالة في محاربة جرثومة المعدة والقضاء عليها، ومنها:

1- الثوم:

فمن بين الطرق التي يمكن اعتمادها هي تناول الثوم، حيث يعتبر مضاداً حيوياً طبيعياً يمكن أن يساعد على محاربة البكتيريا.

2- الشاي الأخضر:

يُعتبر الشاي الأخضر أيضاً خياراً جيداً، حيث يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تقليل نشاط الجرثومة.

3- العسل:

أكدت دراسة أن العسل له قدرات مضادة لنشاط جرثومة المعدة، ولكنه لا يقضي عليها، إنما يساعد على تقليل نشاطها.

4- زيت الزيتون:

قد يساعد زيت الزيتون في منع العدوى، ويُعد زيت الزيتون من الخيارات الصحية سواء للطبخ أو للوضع على السلطة، ويساعد على تقليل نمو جرثومة المعدة.

5- البروكلي:

وهو من الأطعمة الفعالة في مكافحة جرثومة المعدة، وعلى الرغم من أنه طعام غير شائع، إلا أنه مضاد قوي للبكتيريا ويساعد على تقليل نشاط الجرثومة والتخفيف من التهابات المعدة.

6- الكركم:

كشفت دراسة أُجريت عام 2019، أن الكركمين (المادة النشطة في الكركم) يساعد على تقليل الالتهاب، ومنع جرثومة المعدة من دخول خلايا الجهاز الهضمي وإتلافها.

7- الزبادي:

أثبتت الأبحاث أن الأطعمة المخمرة مثل الزبادي لها فوائد صحية عديدة خاصة بالجهاز الهضمي. وعادة ما ينصح الأطباء بتناول كوب زبادي يومياً مساء لحماية المعدة من البكتيريا الضارة ودعم كفاءة عملية الهضم. ويفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى.

8- التوت البري:

يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة التي تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المعدة، مما يساعد في تقليل أعدادها والتخفيف من الأعراض.