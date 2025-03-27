حفل تكريم الفائزين في المسابقة الفنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 11:29 صباحاً - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنظمة الدولية للهجرة، تم تنظيم حفل توزيع جوائز الفائزين في المسابقة الفنية لطلاب المدارس للعام الخامس على التوالي، والتي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالفرص البديلة الآمنة.

وقد أقيم الحفل في القاهرة بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والسيد الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية، والسيد كارلوس أوليفر، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والسيدة إيفا ويتيمان، نائبة سفير مملكة هولندا في مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين والطلاب المشاركين وأولياء الأمور وممثلي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشاركة.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة/ نائلة جبر على أهمية الدور الذي يلعبه الفن في إيصال الرسائل التوعوية للشباب بطريقة إبداعية، مشيدةً بالمواهب الطلابية التي شاركت في المسابقة، والتي عكست وعياً متزايداً بمخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص البديلة المتاحة لتحقيق الطموحات في بيئة آمنة ومستقرة. كما شددت على أن اللجنة الوطنية التنسيقية تواصل جهودها لتوفير مزيد من الحلول المستدامة والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان مستقبل أفضل للشباب المصري.

من جانبه، أشار السيد الدكتور/ أكرم حسن إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا خاصًا بمثل هذه المبادرات التي تعزز وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية الهامة، مؤكدًا أن التعليم هو أقوى سلاح في مواجهة هذه الظاهرة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن. وأوضح أن الوزارة تعمل على إدماج قضايا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناهج الدراسية، وتعزيز الأنشطة اللاصفية، وتنمية المهارات الفنية والمهنية للطلاب، بما يفتح لهم آفاقًا واسعة في سوق العمل داخل مصر، ويجعلهم أكثر تمسكًا بوطنهم وأقل عرضة لإغراءات الهجرة غير الشرعية.

وبدوره، أشاد السيد/ كارلوس أوليفر بالدور الفعال الذي تلعبه هذه المسابقة في خلق منصة تفاعلية للطلاب لفهم قضية الهجرة غير الشرعية من خلال الفن، ومناقشة أسبابها ومخاطرها، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لدعم الشباب وتوفير البدائل الآمنة لهم

وفي ختام الحفل، تم تكريم أربعة وعشرين طالبًا فائزًا، تم اختيارهم من بين 720 مشارك من 12 محافظة مصرية، حيث تسلموا شهادات تقدير وجوائز تحفيزية تكريمًا لموهبتهم ورسائلهم الإبداعية التي تعزز التوعية المجتمعية.