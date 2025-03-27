معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 11:29 صباحاً - طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، أولهما "دعم الدولة المصرية للصناعات الثقافية والإبداعية"، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، بما يُسهم في غرس روح الولاء والانتماء للمواطنين تجاه وطنهم.

وأوضح المركز في بيان اليوم /الخميس/ أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الداعمة لهذا المسار، ومنها: تطوير "قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم مسرحًا يتسع لـ292 مقعدًا، بالإضافة إلى قاعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب، كما يضم مكتبة عامة تحتوي على أكثر من 20 ألف كتاب في مختلف المجالات، والتي تشمل إصدارات من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد كبير من دور النشر، وكذلك مكتبة الطفل، والتي تحتوي على أكثر من 2000 كتاب ودورية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال.

وثانيهما "دعم الدولة المصرية للصناعات النسيجية"، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الصناعة، وذلك في ضوء ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في مختلف الأسواق، وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

ولفت البيان إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات، وإبرام بروتوكولات التعاون، وتنفيذ فعاليات داعمة لهذا المسار، ومنها "مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات"، والذي يُسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

وأوضح أنه تم توقيع عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح معرض "COVEREX" للمنسوجات والمفروشات والسجاد في أكتوبر الماضي، والذي يُعد أول فعالية متخصصة في قطاع المفروشات والمراتب والسجاد، حيث ضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة في قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.