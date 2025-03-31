الرئيس السيسي يتلقى تهنئة بعيد الفطر من أمير منطقة تبوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 05:25 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار والإزدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للإتصال الكريم، وعن تمنيات سيادته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم.