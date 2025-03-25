رامي عياش يكشف سر خلافه مع فضل شاكر كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل خلافه مع الفنان فضل شاكر موضحا أنه لم يهاجمه يوما لكنه فوجئ بهجوم إقرأ المزيد

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل خلافه مع الفنان فضل شاكر، موضحًا أنه لم يهاجمه يومًا، لكنه فوجئ بهجوم غير مبرر من شاكر قبل اعتزاله، دون أن يقدّم أي اعتذار حتى اليوم.

وأكد عياش خلال لقائه في برنامج "حبر سري" أنه شعر بالحزن الشديد من تصرفات فضل، خاصة أنه كان يحبه ويحترمه، لكنه لا يزال حتى الآن لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم.

ونفى عياش أن يكون قد هاجم الفنان فضل شاكر في أي وقت سابق، موضحًا أن الأمر كان مجرد رد على هجوم تعرض له هو وعدد من الفنانين اللبنانيين من قبل شاكر قبل اعتزاله الفن.

وقال خلال اللقاء: فضل شاكر شتم الفنانين اللبنانيين قبل اعتزله، ولم يعتذر عن ذلك حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يكن الوحيد الذي تعرض لهذا الهجوم، لكن حين تراجع شاكر عن بعض مواقفه، لم يقدّم أي اعتذار، ما دفعه للرد.

ورغم الخلاف، أكد عياش أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه فضل شاكر، لكنه شعر بالحزن الشديد عندما هاجمه، قائلاً: أنا أحبه، وزعلت كثيرًا حينما هاجمني، ولا أعرف حتى اليوم السبب الحقيقي وراء ذلك.

كما أبدى استعداده لدعم عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، بشرط أن يكون موقفه القانوني سليمًا، مضيفًا: إذا كان بريئًا قانونيًا، فأنا أول من سيقف إلى جانبه وسأدعمه، مؤكدًا أن لكل شخص ظروفه الخاصة، لكنه لا يستطيع الحكم عليه دون معرفة الحقيقة كاملة.