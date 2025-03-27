القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارته لمراجعة خطط ومستهدفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 11:29 صباحاً - عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع اعضائه وعضواته، والأمين العام للمجلس.

وخلال الاجتماع وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتكثيف التدريبات المتخصصة للاخصائيين النفسيين بوحدة الدعم النفسي بالمجلس، والتدريب على لعبة المشاعر والتي تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم و تعزز التواصل بين الأهل و الأطفال و تنمي الذكاء الوجداني لدى الأطفال.

واشارت "السنباطي" الى ان الاجتماع شهد عرض تقرير توصيات فريق عمل مراجعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، 2026/2027، فضلا عن بعض التوصيات الخاصة بتحسين مؤشرات الأداء والبرامج، مع التأكيد على ضرورة وضع الأهداف القابلة للقياس وتحديد الفئات المستهدفة في عمل كافة البرامج، كما شهد الاجتماع مناقشة ما تم من أعمال خلال الفترة السابقة وعلى رأسها زيارة مدينتي "حلايب وشلاتين " وقرية " ابو رماد" لمتابعة الخدمات والأنشطة المقدمة للأطفال واحتياجاتهم، والعمل على توفيرها، بما يراعي المصلحة الفضلي للأطفال.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات تشكيل اللجان الدائمة وآليات عملها واللوائح الداخلية المنظمة لها، كما تم الاتفاق على إنشاء عدد من اللجان تختص بعدد من المهام التنفيذية منها لجنة الاعلام والتي تختص بمراجعة المواد الإعلامية المتخصصة للأطفال والنشء، ولجنة السياسات والتشريعات والتي تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالطفل والأم ومتابعة تنفيذها فضلا عن مراجعة التشريعات وابداء الراي والمقترحات، ولجنة حماية حقوق الطفل والتي تختص بعدد من القضايا الخاصة بالطفل ومنها مناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالطفل والهجرة غير الشرعية ومناهضة العنف ضد الأطفال.

وفى نهاية الاجتماع وجهت "السنباطي" الشكر لجميع اعضاء مجلس ادارة المجلس على جهودهم الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للطفل فى جميع برامج وانشطة المجلس.