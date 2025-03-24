برلين ـ د.ب.أ اكتمل قوام مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد انتهاء منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا. تأهلت منتخبات ألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا إلى قبل نهائي دوري الأمم الذي سيقام في يونيو المقبل لتحديد الفائز بلقب موسم 2024 /‏ 2025، لتنضم المنتخبات الأربعة إلى مجموعات مكونة من أربعة فرق خلال مشوار التصفيات الأوروبية، وستبدأ مشوارها في سبتمبر. ورغم خسارته وخروجه من دوري الأمم، سينضم منتخب الدنمارك أيضا إلى مجموعة مكونة من أربعة فرق، بينما ستنضم المنتخبات الثلاثة الأخرى الخاسرة في دور الثمانية بدوري الأمم، وهي إيطاليا وكرواتيا وهولندا لمجموعات مكونة من خمسة فرق، وستبدأ مشوارها في التصفيات خلال يونيو للتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بمشاركة 48 فريقا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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