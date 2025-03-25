العالم اليوم - زلزال عنيف قبالة سواحل نيوزيلندا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 مارس 2025 05:16 صباحاً - ضرب زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا،عصر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أعلن مرصد الزلازل الأميركي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة 14,43 (01,43 ت غ) على عمق 10 كيلومترات وعلى بُعد حوالى مئة كيلومتر من الجزيرة الجنوبية.

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