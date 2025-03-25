مال وأعمال

القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين…

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  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 1/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 2/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 3/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 4/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 5/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 6/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 7/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 8/9
  • القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة للصناعات المعدنية تتعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 03:14 صباحاً - باره عريان_ أكد المهندس محمد سعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدخلت ووضعت خطة لإعادة شركة الدلتا للصلب إلى سابق عهدها، بعد أن كانت في طريقها للتصفية، منوهًا إلى أنه قد تم التعاقد مع شركات صينية لإنشاء خطين لإنتاج الصلب، بطاقة 500 ألف طن.

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وأشار خلال إفطار وزارة قطاع الاعمال العام، بحضور رؤساء الشركات القابضة، إلى الجهود الخاصة بإعادة إحياء المسبك، حيث تم التعاقد مع شركة هولندية، مؤكدا أنه وشك الافتتاح قريبا.

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وأوضح أن الوضع المتعلق بخطوط الصلب لا يستعدي القلق، نظرًا لكونهم بحالة جيدة، منوهًا إلى أن الخط الثاني يعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، لافتا إلى وجود بعض المشاكل في الخط الأول، لذا تم اللجوء إلى أحد الشركات المصنعة، والتي بدورها قامت بعمل تقييم شامل، ومن ثم وضعت خطة لإعادة التشغيل.

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وأضاف أن هذا الأمر يتطلب تغيير بعض قطع غيار، لافتًا إلى أن تلك القطع تحتاج إلى 3 أشهر لتصنيعها، مر منهم شهر، مؤكدًا أنه بمجرد انقضاء باقي المدة سيتم تركيبهم، ومن ثم تشغيل الخطين بكامل طاقتهم.

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وقال إن شركة الدلتا للصلب تتسم بكونها أقدم شركة صلب في مصر، فقد تم إنشائها عام 1946، ومرت بمراحل عديده تتضمن التأميم وخلافه، منوها إلى أن الشركة عملت إلى أن وصلت إلى الألفينات، وحينها كانت في حالة متهالكه، وتعمل وفقا لتكنولوجيا قديمة، وعليه بدأ التفكير في تصفيتها، ذلك قبل أن تتخذ الشركة القابضة قرارها بالتدخل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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