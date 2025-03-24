منتخبنا للقدم الشاطئية يواجه المنتخب البحريني بالبطولة الاسيوية بتايلاند

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يوم غدا الثلاثاء مواجهته الثالثة في بطولة أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية والتي تستضيفها تايلاند حتى 30 مارس الجاري عندما يلاقي المنتخب البحريني في الجولة الاخيرة من المجموعة الرابعة في الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت سلطنة عمان حيث يتصدر حاليا منتخبنا الترتيب العالم للمجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباراة الثانية على المنتخب الماليزي بنتيجية 6/3 سجل اهداف منتخبنا كل من يحيى المريكي هدفين ومنذر العريمي و عبدالله الصوطي ومشعل العريمي و مسلم العريمي ومباراة اليوم مهمة من أجل تأكيد الصدارة وضمان الوصول الى المربع الذهبي.

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