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قيمتها 365 مليون جنيه.. العمل تبدأ صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

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قيمتها 365 مليون جنيه.. العمل تبدأ صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 03:32 مساءً - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس اعتماد صرف منحتي شهر رمضان وعيد الفطر، للعام 2025 ميلادية/ 1446 هجرية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

 

أوضح جبران أن عملية الصرف بدأت بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي للمسجلين فقط  لدى قاعدة بيانات الوزارة، وأكد أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة، تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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