صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب و القدس إثر هجوم صاروخي من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 03:31 مساءً - دوَّت صفارات الإنذار في عدة مدن إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب والقدس، في تحذير من هجوم صاروخي مفاجئ، حيث أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنَّ هذه التحذيرات جاءت بعد إطلاق صواريخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية في القدس المحتلة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنَّ الانفجارات التي سُمعت في العاصمة القدس كانت نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاحه في اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من اليمن.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ملايين الإسرائيليين اضطروا لدخول الملاجئ في فترة الظهيرة، وسط حالة من التوتر بعد إطلاق الصواريخ.

في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق من البلاد كإجراء احترازي ضد أي تهديدات صاروخية أخرى.

من جانبه، قال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل وقت قصير في عدة مناطق من البلاد، تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.

وذكرت وكالة الدفاع المدني الإسرائيلية، أنه في أعقاب الإنذارات التي سمعت في جميع أنحاء البلاد في الدقائق الأخيرة: حتى هذه اللحظات، لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات، باستثناء حالات القلق والأشخاص الذين أصيبوا أثناء طريقهم إلى منطقة محمية.

وهذه هي المرة الثامنة التي يطلق فيها الحوثيون صاروخًا تجاه الأراضي الإسرائيلية منذ استئناف القتال في غزة، ويتم إطلاق الإنذارات في مناطق واسعة بعد كل عملية إطلاق، حيث يتم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية على كل صاروخ باليستي يتم إطلاقه باتجاه إسرائيل.