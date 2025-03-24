منتخبنا الوطني الأول يرفع وتيرة استعداداته لمواجهة شقيقه المنتخب الكويتي غدا

فـي الجولة الثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

واصل منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم استعداداته لمواجهة شقيقه المنتخب الكويتي مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض الاحمر في التاسعة والنصف مساء امس، بقيادة مدربه رشيد جابر حصته الثانية بساحة ملعب نادي خيطان منذ وصوله للكويت قادما من كوريا الجنوبية، وقد خاض اللاعبون حصة تدريبية مثالية عنوانها الحماس والثقة والروح المعنوية العالية بعد النتيجة الايجابية التي تحققت في سيئول وأصبحت في مقدمة الدوافع للعودة من الكويت بأهم ثلاث نقاط والتي ستدخلنا في عمق المنافسة بكل جدارة واستحقاق .

هذا وسيختتم الاحمر تدريبه الرسمي اليوم على ساحة ستاد جابر الدولي ( ملعب المباراة) والذي سيكون شارحا لما اعده رشيد جابر لمواجهة الغد المهمة للغاية، ويتحدث فيها عن أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الازرق الذي التقيناه مرتين في فترة قريبة، كان آخرها افتتاح خليجي 26 بالكويت على ذات الملعب وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1 .

مؤتمر صحفي

سيلتقي رشيد جابر مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مع الاعلام في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الغد المثيرة، وذلك في قاعة المؤتمرات بدءا من الساعه الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، فيما سيكون المؤتمر الخاص بمدرب منتخب الكويت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم إن شاء الله تعالى .