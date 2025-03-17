الحصان جوهر للخيالة السلطانية يفوز بالمركز الأول على مضمار نادي العين

فاز الحصان جوهر للخيَّالة السُّلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع المُخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٨٠٠ متر، على مضمار نادي العين للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس الأول. وجاء فوز الحصان جوهر في منافسات الشوط الرابع بقيادة الفارس حمد البوسعيدي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

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