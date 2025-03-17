سلطنة عمان تختتم مشاركتها بالألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص بـ 7 ميداليات ملونة

تورينو ـ العُمانية :اختتمت سلطنة عُمان مشاركتها بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص «تورينو 2025» بالجمهورية الإيطالية مُتوَّجةً بـ 7 ميداليات ملونة توزعت على ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية.‎ وحصل على الميدالية الذهبية اللاعب حسام بن ناصر العامري في لعبة التزلج السريع (300) متر، ‎أما الميداليتين الفضيتين فحصل عليهما كلٌّ من حسام بن ناصر العامري في لعبة التزلج السريع (200) متر، والبراء بن مالك البطاشي في لعبة اختراق الضاحية (100) متر، ‎وحصل على الميداليات البرونزية كلٌّ من ريتاج بنت سلطان السالمية بميداليتين برونزيتين في لعبة التزلج السريع 200 متر و100 متر، والبراء بن مالك البطاشي في لعبة تزلج اختراق الضاحية وأميرة بنت عبدالعزيز الرئيسية في لعبة الجري على الثلج (100) متر.

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