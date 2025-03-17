غدا .. انطلاق منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما وأربع مواجهات فـي الافتتاح

اليوم.. كشف تفاصيل الاستضافة وآخر التجهيزات

كتب ـ خالد الجلنداني :

تنطلق غدا الاربعاء منافسات النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عاماً التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مارس الجاري بمشاركة ٨ منتخبات هي: منتخبنا الوطني الاولمبي والأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت، وزعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة؛ المجموعة الأولى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمجموعة الثانية البحرين والامارات و المجموعة الثالثة سوريا ولبنان والمجموعة الرابعة الاردن والكويت، حيث يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول (الثمانية ) وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية على أن تستمر المنتخبات التي لم تتعد هذه الأدوار باللعب لتحديد المراكز من ٣ إلى ٨.

وتقام غدا الاربعاء أربع مواجهات، حيث يشهد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباراتين الاولى تجمع منتخبي الأردن والكويت في الساعة الثامنة والنصف مساءً ويلتقي في المباراة الثانية سوريا ولبنان في الساعة الحادية عشرة والنصف ويستضيف ملعب استاد السيب ايضا مباراتين الأولى بين البحرين والإمارات في الساعة الثامنة والنصف مساءً، والثانية بين منتخبنا الوطني الأولمبي والسعودية في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها سلطنة عمان إحدى بطولات اتحاد غرب آسيا، حيث استضافت العام الماضي بنجاح وتميز بطولة الناشئين العاشرة التي جرت على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة وسوف تعقد اليوم اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة والنصف عصرا بفندق انتر سيتي مسقط للكشف عن اخر الاستعدادات والتحضيرات الخاضة بالبطولة.

ومن المنتظر أن تحظى البطولة بالإثارة بين المنتخبات المشاركة التي تسعى لتحقيق اللقب أو تحصيل أكبر قدر ممكن من الفائدة الفنية والبدنية في سياق التحضيرات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات هذه الفئة المقررة في سبتمبر ٢٠٢٥، وخصوصاً أن نظام البطولة سيتيح لكل منتخب خوض ثلاث مباريات.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت في عام ٢٠١٥ ومنتخبان فقط ممن يشاركون بالنسخة الحالية سبق وأن حققوا اللقب حيث توج الأردن بلقب النسخة الثانية من البطولة عام ٢٠٢١، وكذلك فاز المنتخب السعودي بلقب النسخة الثالثة التي جرت عام ٢٠٢٢.

ويبحث منتخبا الأردن والسعودية عن ثاني ألقابهما، فيما يسعى منتخبنا الوطني الاولمبي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور للدخول في سجل الأبطال، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المنتخبات المشاركة التي تطمح لتسجيل مشاركة إيجابية.

ويشار إلى أن النسخة الخامسة من بطولة تحت ٢٣ عاماً، كانت أقيمت في العام الماضي بضيافة مدينة الأحساء السعودية بمشاركة السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي المنتخبات التي كانت تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر ٢٠٢٤، إضافة إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لهم وفاز المنتخب الكوري الجنوبي بلقب تلك النسخة. وأقيمت النسخة الرابعة من البطولة في العراق عام ٢٠٢٣ وظفر المنتخب المضيف باللقب على حساب المنتخب الإيراني، فيما كان الاتحاد السعودي استضاف خلال نوفمبر عام ٢٠٢٢ النسخة الثالثة، وفاز المنتخب السعودي باللقب، مقابل حلول المنتخب القطري بالمركز الثاني، وسوريا ثالثاً.

كما سبق، وأن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة عام ٢٠٢١، ووقتها فاز المنتخب الأردني باللقب وحل المنتخب المضيف وصيفاً، فيما أقيمت النسخة الأولى عام ٢٠١٥ في قطر وحل بها المنتخب السوري ثانياً والقطري ثالثاً، وإيران أولاً.

رفع الجاهزية

رفع منتخبنا الوطني الاولمبي لكرة القدم من وتيرة تحضيراته النهائية للمواجهة الافتتاحية امام المنتخب السعودي غدا الاربعاء في الدور الاول ببطولة غرب آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها سلطنة عمان، حيث اختتم يوم امس معسكره الداخلي الاول بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني الذي اشتمل على تدريبات فنية وبدنية متنوعة هدف من خلالها الجهاز الفني الى اكمال جاهزية المنتخب قبل دخول اجواء البطولة، حيث خاض مباراة ودية واحدة امام نادي عمان فاز فيها بنتيجة 1/‏صفر سجله اللاعب ناصر الصقري، ويسعى منتخبنا من مشاركته في هذه البطولة الى تحقيق نتيجة مشرفة والخروج بالكثير من المكاسب الفنية المتنوعة استعدادا للتصفيات الاسيوية القادمة .وتضم قائمة منتخبنا حاليا 26 لاعبا هم : أحمد بن خميس الفارسي (سمائل) ولقمان بن صالح الجديدي (الرستاق) وعبدالعزيز بن جمعه الشقصي (الرستاق) وناصر بن علي الصقري (السيب) ومسعود بن سيف البحري (الشباب)، زياد بن طارق الراسبي (النصر)، سلطان بن بدر المرزوق (ظفار) سالم بن سليمان العبدلي (نادي عمان) عدي بن خليفه المنوري (السلام)، عبدالهادي بن حفيظ المنوري (المصنعة)، عدنان بن خميس المشيفري (السيب )، خالد بن ابراهيم السليمي (ظفار)، اسامة بن محمد المحروقي (السيب) واسامة بن مجدي بيت سمير (النصر)، يسار بن سعيد البلوشي (صور)، محمد بن سعيد المعمري (الخابورة)، عبدالله بن مبارك الجابري (الخابورة)، تركي بن عبدالله بيت ربيع (الاتحاد)، علي بن حسن البلوشي (نادي عمان)، جواد بن خليفة العزي (السيب)، سمير بن عزيز الحاتمي (السيب)، رشاد بن عبدالحميد غانم الذهين (النصر)، مازن بن صالح الحراصي (الظفرة الاماراتي)، فيصل بن جمعة الحديدي (بوشر)، نايف بن فرج بيت صبيح (ظفار)، عبدالعليم بن عبدالله الرواحي (فنجاء).