نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (10)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت فجر اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة:
يونيون سانتا في × بانفيلد 2-1
إنديبندينتي × راسينغ كلوب 1-1
بوكا جونيورز × ديفينسا خوستيكا 4-0
بيلجرانو × باراكاس سنترال 1-1
أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2
إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1
هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0
تيغري × سينترال كوردوبا سانتياجو 1-2
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى بعد الجولة (10)
1- بوكا جونيورز: 23 نقطة
2- هوراكان: 21 نقطة
3- تيغري: 21 نقطة
4-أرجنتينيوس: 21 نقطة
5- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة
كما استكملت مباريات المجموعة الثانية لنفس المرحلة، وفيما يلي النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الثانية:
مارتين دي سان خوان × بلاتينسي 0-2
اتلتيكو توكومان × فيليز سارسفيلد 1-2
لانوس × إنيستتوتو 4-1
غودوي كروز × سان لورينزو 0-0
روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1
سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0
ديبرتيفو ريسترا × ريفر بليت 0-0
ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية بعد الجولة (10)
1- إنديبندينتي: 21 نقطة
2- روزاريو سنترال: 21 نقطة
3- ريفر بليت: 19 نقطة
4- سان لورينزو: 18 نقطة
5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة
6-لانوس: 13 نقطة