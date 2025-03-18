الدوري الأرجنتيني (10)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت فجر اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة:

يونيون سانتا في × بانفيلد 2-1

إنديبندينتي × راسينغ كلوب 1-1

بوكا جونيورز × ديفينسا خوستيكا 4-0

بيلجرانو × باراكاس سنترال 1-1

أرجنتينيوس × ألدوسيفي 0-2

إستوديانتس لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-1

هوراكان × إنديبندينتي ريفاديفا 2-0

تيغري × سينترال كوردوبا سانتياجو 1-2

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الأولى بعد الجولة (10)

1- بوكا جونيورز: 23 نقطة

2- هوراكان: 21 نقطة

3- تيغري: 21 نقطة

4-أرجنتينيوس: 21 نقطة

5- إستوديانتس لابلاتا: 19 نقطة

كما استكملت مباريات المجموعة الثانية لنفس المرحلة، وفيما يلي النتائج المسجلة في الجولة (10)- المجموعة الثانية:

مارتين دي سان خوان × بلاتينسي 0-2

اتلتيكو توكومان × فيليز سارسفيلد 1-2

لانوس × إنيستتوتو 4-1

غودوي كروز × سان لورينزو 0-0

روزاريو سنترال × جيمناسيا لابلاتا 2-1

سارمينتو × تاليريس كوردوبا 0-0

ديبرتيفو ريسترا × ريفر بليت 0-0

ترتيب فرق المقدمة في المجموعة الثانية بعد الجولة (10)

1- إنديبندينتي: 21 نقطة

2- روزاريو سنترال: 21 نقطة

3- ريفر بليت: 19 نقطة

4- سان لورينزو: 18 نقطة

5- ديبرتيفو ريسترا: 13 نقطة

6-لانوس: 13 نقطة