محمد كنّو يربك منتخب السعودية…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 04:52 صباحاً - أفاد تقرير صحفي أن لاعب منتخب السعودية والهلال محمد كنو تعرّض للإصابة خلال تدريبات الأخضر..

ويستعد المنتخب السعودي، لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المنتخب السعودي عبر موقعه الرسمي، إن كنو اكتفى ببرنامج علاجي رفقة الجهاز الطبي، لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، سبق وتعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه.

وبحسب صحيفة (اليوم) السعودية، فإن كنو، غاب عن التدريبات الجماعية لمنتخب السعودية، فيما اكتفى فيصل الغامدي ومروان الصحفي بتمارين استرجاعية، بعد الانضمام إلى معسكر المنتخب خلال الساعات الماضية.

كما شهدت الساعات الأخيرة، مشاركة سعود عبدالحميد في التدريبات الجماعية للأخضر، بعد انضمامه للمعسكر، قبل مواجهة الصين، الخميس المقبل.

وتلتقي السعودية مع الصين يوم الخميس القادم، ومع اليابان يوم الثلاثاء.

وتحتل السعودية المركز الرابع في المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط متأخرة بفارق 10 نقاط عن اليابان الأولى ونقطة واحدة عن أستراليا الثانية، وبفارق الأهداف عن إندونيسيا، وتتقدم بفارق الأهداف عن كل من البحرين والصين.