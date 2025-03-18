كيف تحافظ على صحتك في العيد؟ نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 04:52 صباحاً - نصائح للحفاظ على صحتك خلال فترة العيد

مع قدوم العيد، يكثر تناول الأطعمة الشهية والتجمع مع الأهل والأصدقاء. وعلى الرغم من أن هذا الوقت يحمل الكثير من الفرح، إلا أن الإفراط في تناول الطعام قد يؤثر على صحتنا. إليك بعض النصائح لمساعدتك على الحفاظ على صحتك خلال فترة العيد.

التوازن والاعتدال

التحكم في الحصص: حاول تحديد كمية الطعام التي تتناولها. يُفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة.

حاول تحديد كمية الطعام التي تتناولها. يُفضل تناول وجبات صغيرة متعددة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة. الاستماع إلى جسدك: انتبه إلى إشارات الجوع والشبع لديك. توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع وليس عند الانتهاء من الطعام في الطبق.

اختيارات ذكية للطعام

تناول المأكولات الصحية: حاول أن تتضمن وجباتك الخضروات والفواكه الطازجة والألياف.

حاول أن تتضمن وجباتك الخضروات والفواكه الطازجة والألياف. تجنب الأغذية الدسمة: قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، واستبدلها بخيارات صحية مثل المكسرات أو الزبادي الطبيعي.

البقاء نشيطًا

الحركة المستمرة: حاول دمج الأنشطة البدنية في جدولك اليومي كالذهاب للمشي بعد تناول الوجبات.

حاول دمج الأنشطة البدنية في جدولك اليومي كالذهاب للمشي بعد تناول الوجبات. ممارسة الرياضة: حافظ على روتينك الرياضي اليومي حتى خلال فترة العيد.

الشرب بكثرة

شرب الماء: تأكد من شرب كميات كافية من الماء لتبقى جسمك مرطبًا وتقليل الشعور بالجوع.

تأكد من شرب كميات كافية من الماء لتبقى جسمك مرطبًا وتقليل الشعور بالجوع. تجنب المشروبات الغازية: استبدل المشروبات المحلاة بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

خلال فترة العيد، يمكن الاستمتاع بالوجبات والاجتماعات العائلية بدون الإفراط في تناول الطعام. المفتاح هو الاعتدال والتوازن، مما يساعدك على التمتع بصحة جيدة والسعادة الدائمة.