المكسيك ـ أ.ف.ب: طُرِد النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس في الثواني الأخيرة من فوز فريقه مونتيري على مضيفه بوماس أونام 3-1 امس الاول في الدوري المكسيكي لكرة القدم.وتقدم مونتيري في الدقيقة 49 من ركلة جزاء نفذها الإسباني الآخر سيرخيو كاناليس، الدولي السابق الذي مرَّ بريال مدريد، على غرار زميله المدافع راموس، ثم عزز ابن الـ19 عاما إيكر فيمبريس النتيجة في الدقيقة 54 قبل أن يضيف الأرجنتيني جيرمان بيرتيرامي الثالث في الدقيقة 71.وبعدما قلص بوماس الفارق من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 90 الدولي غييرمو مارتينيس، تلقى راموس، بطل مونديال 2010 الذي لم يخض أي مباراة طيلة ثمانية أشهر قبل التحاق ابن الـ38 عاما بمونتيري بعد مرور بفريق بداياته إشبيلية، البطاقة الحمراء الأولى له في مغامرته المكسيكية بسبب ركله مارتينيس في الظهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.