سلطة الجرجير والجبن.. أشهى أنواع المقبلات على سفرتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:59 مساءً - فوائد الجرجير والجبن

يعتبر الجرجير من الخضروات الورقية الصحية والغنية بالفيتامينات والمعادن، فهو يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز صحة القلب، إلى جانب دعم الجهاز المناعي. أما الجبن، فهو مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين، ويعزز من قوة العظام والأسنان.

مكونات سلطة الجرجير والجبن

لتحضير سلطة شهية ومغذية، إليك المكونات التي تحتاجين إليها:

حزمة من الجرجير الطازج

100 جرام من الجبن الفيتا أو الجبن الأبيض المقطع إلى مكعبات

حبتان من الطماطم المقطعة إلى شرائح

حبة خيار مقطعة إلى شرائح رفيعة

نصف بصلة صغيرة مقطعة إلى حلقات

نصف كوب من الزيتون الأسود أو الأخضر المخلي

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمونة طازجة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير سلطة الجرجير والجبن

اتبعي هذه الخطوات البسيطة لتحضير السلطة:

قومي بتجهيز الجرجير بغسله وتنظيفه جيدًا، ثم قطعيه إلى قطع قصيرة. في وعاء كبير، أضيفي الجرجير مع مكعبات الجبن وشرائح الطماطم والخيار. أضيفي حلقات البصل والزيتون إلى مزيج السلطة. قومي بتحضير التتبيلة بخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والملح والفلفل. اسكبي التتبيلة على السلطة وقلبيها برفق حتى تتجانس المكونات. قدمي السلطة باردة واستمتعي بنكهتها الرائعة مع أفراد عائلتك.

نصائح لتقديم سلطة الجرجير والجبن

للحصول على أفضل طعم وتجربة مذاق متناغمة، نقدم لك بعض النصائح:

يمكنك إضافة مكسرات مثل الجوز أو اللوز المحمص لإضفاء قرمشة مميزة للسلطة.

جربي استخدام أنواع مختلفة من الجبن حسب ما تفضلين مثل جبن الماعز أو جبن الموزاريلا.

يمكنك تقديم السلطة كوجبة خفيفة بجانب الطبق الرئيسي أو كوجبة عشاء صحية.

تناولي سلطة الجرجير والجبن واستمتعي بفوائدها الصحية والغذائية، ولا تترددي في ابتكار نسختك الخاصة من هذه الوصفة الشهية!