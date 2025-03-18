كوندي: واجهت صعوبة كبيرة بهذا الأمر!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:59 مساءً - أكد جول كوندي، مدافع برشلونة، أنه واجه صعوبات كبيرة للتأقلم مع مركزه الجديد، مشيراً لتفاهمه الكبير مع نجم الفريق، لامين يامال.

وقال كوندي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “واجهت صعوبة كبيرة في التأقلم مع مركزي كظهير أيمن، كنت أعلم أنه سيستغرق وقتاً، فالمركزان لا يتشابهان، يتطلبان مهارات مختلفة تماماً، إنه ثمرة جهد كبير، أشعر براحة أكبر وأستمتع به”.

وتابع: “لا يزال لديّ الكثير لأطوره، أنا سعيد بتقدمي، أعتبر نفسي لاعباً في مركزي قلب الدفاع والظهير”.

وعن تفاهمه مع لامين يامال، أوضح: “توافقنا جيداً داخل الملعب وخارجه، يامال يحقق إنجازات استثنائية، لكنه لا يزال طفلاً مراهقاً، يحب المزاح، من السهل اللعب مع لاعب مثله، لدينا تكامل رائع”.

وعن المرشح للفوز بالكرة الذهبية بين الثلاثي (يامال، رافينيا، مبابي)، قال ضاحكاً: “هذا سؤال صعب، الجميع يُقدمون مواسم رائعة جداً، من الصعب اختيار لاعب مُفضّل، جميعهم رائعون”.

وختم: “إنهم لاعبون مختلفون، لو فاز بالجائزة لاعب من برشلونة، فهذا يعني أننا قطعنا شوطاً طويلاً في البطولات الكبرى”.