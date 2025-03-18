البيت الأبيض: موسكو وواشنطن ستجريان مفاوضات في الشرق الأوسط بشأن التسوية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:35 مساءً - أفاد بيان للبيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان مفاوضات في الشرق الأوسط للوصول إل التسوية للأزمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان البيت الأبيض حول المكالمة بين الرئيسين: "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن الحاجة إلى السلام ووقف إطلاق النار" في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "الزعيمين اتفقا على أن هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم. كما أكدا على الحاجة إلى تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وتابع البيان أن "القائدين اتفقا على أن التحرك نحو السلام يبدأ بوقف إطلاق نار يشمل مجال الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن المفاوضات فنية بشأن تنفيذ وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ووقف إطلاق نار كامل، وسلام دائم"، لافتا إلى أن "هذه المفاوضات ستبدأ على الفور في الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن "القائدين تحدثا على نطاق واسع عن الشرق الأوسط كمنطقة للتعاون المحتمل لمنع الصراعات المستقبلية. وناقشا كذلك الحاجة إلى وقف انتشار الأسلحة الاستراتيجية".

وأضاف بيان البيت الأبيض أن "الزعيمين يتشاركان الرأي القائل بأنه لا ينبغي أبدا أن تكون إيران في وضع يمكنها من تدمير إسرائيل".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الزعيمين اتفقا على أن مستقبلا يتضمن علاقة ثنائية أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل فرصا كبيرة. ويشمل ذلك الصفقات الاقتصادية الهائلة والاستقرار الجيوسياسي عندما يتحقق السلام".