وصفة شهية لتحضير الشيشبرك عالطريقة الشامية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:59 مساءً - المكونات اللازمة لتحضير الشيشبرك بالطريقة الشامية

المكونات للعجين

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

المكونات للحشوة

300 غرام من اللحم المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

المكونات للصلصة

كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الشيشبرك على الطريقة الشامية

تحضير العجين

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح. أضيفي الماء تدريجياً واستمري في الخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة. ضعي القليل من الزيت على العجين وغطّيه بقطعة قماش نظيفة ودعيه يرتاح لمدة 30 دقيقة.

تحضير الحشوة

في مقلاة على نار متوسطة، قومي بتحمير البصل حتى يكتسب لوناً ذهبياً. أضيفي اللحم المفروم واطبخيه حتى ينضج تماماً. تبّلي اللحم بالملح والفلفل والبهارات المشكلة والبقدونس وامزجي المكونات جيداً. دعي الحشوة تبرد قليلاً قبل استخدامها.

تحضير الشيشبرك

افردي العجين على سطح نظيف ومرشوش بالدقيق بسماكة رقيقة. اقطعي العجين إلى دوائر صغيرة باستخدام كوب صغير أو قطاعة خاصة. ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل دائرة واطويها على شكل نصف قمر، ثم اغلقي الحواف بإحكام. رتبي القطع في صينية للخبز ودعيها جانباً.

تحضير الصلصة

في قدر، اخلطي اللبن مع الماء والنشا حتى يتجانسوا تماماً. ضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان. أضيفي الثوم المهروس والنعناع المجفف والملح، وقلّبي المكونات جيداً.

الخطوة الأخيرة

أضيفي قطع الشيشبرك المحضّرة إلى الصلصة المغلية، واتركيها تطبخ لمدة 10 دقائق إضافية حتى تتجانس النكهات ويمتزج العجين مع الصلصة. قدّمي الشيشبرك ساخناً وزينيه بالنعناع الطازج حسب الرغبة.

نصائح لتحضير الشيشبرك المثالي

تأكدي من أن العجينة ليست سميكة لضمان طهيها جيداً عند غمرها في الصلصة.

يمكنك تحضير الشيشبرك وتجميده لاستخدامه لاحقاً في وصفات سريعة.

تناولي الشيشبرك إلى جانب سلطة خضراء لتعزيز النكهة والحصول على توازن صحي.

يعد الشيشبرك على الطريقة الشامية طبقاً تقليدياً لذيذاً يجمع بين الطعم الغني للعجين واللحمة مع الحموضة المميزة للصلصة اللبنية. جربي هذه الوصفة في منزلك واستمتعي بوجبة لا تُنسى مع عائلتك.