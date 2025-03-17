منتخبنا الوطني الأول يدخل أجواء مباراة كوريا الجنوبية ويبدأ تدريباته

الطريق إلى كأس العالم 2026

العلوي يشيد بدور سفارتنا بسيئول .. والجهاز الفني يسعى للتأقلم على الأجواء مبكرا

متابعة ـ صالح البارحي:

منذ وصول بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى سيئول.. دخل رجال الأحمر أجواء المباراة المهمة جدًّا أمام منتخب كوريا الجنوبية.. وانصب التركيز بشكل كلي على كيفية الخروج من هذه المباراة بأفضل النتائج التي تخدم مسيرة كتيبة رشيد جابر في المراحل القادمة.. خصوصًا وأن هناك أملًا كبيرًا في أن يكون منتخبنا ضمن المنتخبات المتأهلة لخوض المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم القادمة 2026 بعد أن أصبح من الصعوبة اللحاق بالتأهل المباشر الذي أصبح الأقرب لها منتخبا كوريا الجنوبية والعراق على وجه التحديد.. الجميع في بعثة منتخبنا يعلم تمامًا أن مباراة كوريا الجنوبية ليست بالمطب السهل، بل إنها أصعب مطب مر به الأحمر بالتصفيات حتى الآن.. لذلك يجب أن يكون سامبا الخليج في أتم الجاهزية لمواجهة سون ورفاقه أمام حشود جماهيرية متوقعة.. ويعلم رشيد جابر أنه أمام التحدي الأكبر في مشواره مع الفريق حتى الآن..

رحلة طويلة

رحلة طويلة عاشتها بعثة منتخبنا الوطني وصولًا إلى سيئول.. ناهيك عن فارق التوقيت الذي يجب على لاعبينا التأقلم عليه قبل المباراة رغم قصر الفترة من موعد الوصول وحتى صافرة بداية أهم مواجهات الأحمر بالتصفيات.. هذا الأمر فرض على الجهاز الفني بأن يستغني عن الحصة التدريبية مساء أمس الأول.. حيث خضع الجميع للراحة بعد ساعات الطيران الطويلة بسبب ضيق الوقت واقترابه من موعد الإفطار..

بالأمس دخل الفريق حصة استشفائية بفندق الإقامة لمدة ساعة وربع تقريبًا في فترة الظهر.. كما خاض الأحمر أول حصة تدريبية له على الملعب الفرعي التابع لملعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء أمس بتوقيت كوريا الجنوبية.. شملت الحصة الكثير من التفاصيل والجزئيات التي ركز عليها رشيد جابر أولها أهمية المباراة والخروج منها بأفضل النتائج لمنح الفريق فرصة للمنافسة للتأهل المباشر إن أمكن أو البقاء في دائرة الفرق المرشحة لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات رفقة (5) منتخبات أخرى تقسم على مجموعتين بواقع (3) فرق لكل مجموعة وبالتالي التمسك بالفرصة قائمة حتى النهاية.. كما تحدث جابر عن ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات سواء داخل الفندق أو في المباراة بعد أن شرح نقاط القوة والضعف للشمشون الكوري الجنوبي وهدفه الرئيسي من اللقاء وهو حسم التأهل المبكر قبل نهاية التصفيات بثلاث جولات.. وتحدث عن ضرورة الانضباط والتركيز التام طوال المباراة وعرج على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي سيظهر عليها الفريق في المباراة ومن كافة النواحي.. قبل أن يختتم الحصة بشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه.

غياب مؤثر

بطبيعة الحال، فإن مواجهة كوريا الجنوبية بها الكثير من المنغصات التي يجب حلها سريعًا قبل مباراة الخميس، وأعني هنا غياب محمد المسلمي قائد الفريق وأحد أركانه الأساسية بسبب الاعتزال الدولي الذي أعلن عنه مؤخرًا بعد خسارة فريقه السيب لرحلة الصعود للمربع الذهبي لكأس التحدي الآسيوي، الأمر الذي جاء بمثابة الخبر الصاعق خصوصًا وأن المسلمي يمتلك الخبرة الكبيرة في مثل هذه المواجهات التي تحتاج إلى حنكة كبيرة في التعامل معها، الأمر الذي وضع الجهاز الفني في وضع عصيب نظرًا لضيق الوقت، ومما زاد الطين بلة هو غياب حارب السعدي رمانة الميزان في منتخبنا وصاحب الخبرة الطويلة في صفوف الأحمر العُماني منذ ارتداء شعار السيفين والخنجر، ناهيك عن أنه أحد القياديين المتمكنين في أرضية الميدان، وهو الذي يستطيع الربط بين الدفاع والهجوم بشكل مميز، وكذلك التوجيه الدائم لزملائه في الملعب وقدرته على تهدئة اللعب في التوقيت المناسب.

عمومًا، كرة القدم بها الكثير من المطبات وعلينا التعامل معها بصورة مثالية، وكما يقال (ربَّ ضارة نافعة).. فمن يدري ما ستكشفه لنا مباراة الشمشون مساء الخميس؟!

العلوي: الكل فـي جاهزية والحضور المبكر سيخدمنا

قال إبراهيم العلوي رئيس بعثة منتخبنا الوطني في كوريا الجنوبية عن مواجهة الشمشون: الحمد لله الكل لديه الرغبة في تحقيق الأهم بالمباراة، المعنويات مرتفعة والشباب جاهزون، فارق التوقيت يصل إلى خمس ساعات تقريبًا وهو رقم ليس بالهين التأقلم عليه سريعًا خصوصًا وأننا في شهر رمضان المبارك وكذلك تأثير الصوم وخلافه، أعتقد بأن قدومنا إلى كوريا قبل المباراة بخمسة أيام سيخدمنا بشكل جيد للتاقم على فارق التوقيت والأجواء الباردة هنا، علينا العمل بشكل متقن للحصول على أفضل النتائج في المباراة التي أعتبرها أصعب المواجهات في هذا التوقيت. وأضاف العلوي: أشكر سفارتنا في سيئول على حسن الاستقبال والتعاون الكبير الذي قدموه لنا والتسهيلات كذلك، بدءًا من استقبال البعثة في المطار بحضور أحمد المعمري السكرتير الثاني بالسفارة وعدد من المسؤولين هناك، ونتمنى أن يتواصل التعاون حتى صافرة نهاية المباراة بإذن الله تعالى.