نيوكاسل يتوج بكأس الرابطة

نيوكاسل يتوج بكأس الرابطةفاز نيوكاسل يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على ليفربول 2 ـ 1 في المباراة النهائية اليوم على استاد ويمبلي.

أحرز الهدف الأول لنيوكاسل دان بورن في الدقيقة 45 ثم أضاف نجم الفريق ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 53.. وقلص ليفربول الفارق بواسطة فيدريكو كييزا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للمباراة.

وكان نيوكاسل تأهل للنهائي بعد فوزه على أرسنال بنتيجة (4 - 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يفز نيوكاسل بأي بطولة منذ تتويجه بكأس المعارض الأوروبية عام 1969، وقبل ذلك فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955، كما سبق أن وصل إلى نهائي كأس الرابطة عام 2023 لكنه خسر أمام مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد .

في المقابل فشل ليفربول متصدر الدوري المحلي بـ70 نقطة في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه العام الماضي بعد فوزه في النهائي على تشيلسي بهدف دون رد.. وكان ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (4 -1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس الرابطة بـ 10 ألقاب.