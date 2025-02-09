نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على رحيل جروس في هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الزمالك يستقر رحيل جروس

وقال الاعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك يفكر في رحيل جروس عن تدريب الفريق في الفترة القادمة".

وأضاف:" مسئولي نادي الزمالك يروا أن جروس لم يكن المدير الفني الأنسب لتدريب الفريق، في تلك الفترة، وأنه تم التعاقد معه فقط، من أجل المرحلة الصعبة الذي كان يمر بها الزمالك، بعد الرحيل المفاجئ للمدرب السابق جوزيه جوميز".

وأشار كريم رمزي:" إدارة نادي الزمالك، تفكر في الوقت الحالي في التعاقد مع روجيرو ميكالي المدرب السابق لمنتخب الشباب، بدلا من جروس".

وأتم:" من المقرر أن يرحل جروس عن تدريب فريق الزمالك، عقب مباراة الأهلي في الدوري، وسيتم الاعلان بعدها عن التعاقد مع ميكالي لتدريب الفريق".