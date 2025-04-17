نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاضل بين عمر كمال وكوكا والعش لتعويض غياب يحيي عطية الله والدبيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لم يستقر على الظهير الأيسر للفريق في مباراة صن داونز المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "يعاني الأهلي من غياب الثنائي يحيي عطية الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة وعلي معلول لوجهة نظر فنية".

وأضاف: "يفاضل كولر بين الثلاثي عمر كمال عبدالواحد ومصطفى العش وأحمد كوكا للبدء بشكل أساسي في تشكيل الأهلي".

واختتم: "يركز كولر مع الثلاثي في التدريبات وأعطاهم تعليمات خاصة في مران اليوم وينتظر حسم قراره في مران الجمعة المقبل قبل المباراة التي تنطلق عصر السبت".