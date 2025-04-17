الرياضة

كولر يفاضل بين عمر كمال وكوكا والعش لتعويض غياب يحيي عطية الله والدبيس

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كولر يفاضل بين عمر كمال وكوكا والعش لتعويض غياب يحيي عطية الله والدبيس

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لم يستقر على الظهير الأيسر للفريق في مباراة صن داونز المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "يعاني من غياب الثنائي يحيي عطية الله وكريم الدبيس بسبب الإصابة وعلي معلول لوجهة نظر فنية".

وأضاف: "يفاضل كولر بين الثلاثي عمر كمال عبدالواحد ومصطفى العش وأحمد كوكا للبدء بشكل أساسي في تشكيل الأهلي".

واختتم: "يركز كولر مع الثلاثي في التدريبات وأعطاهم تعليمات خاصة في مران اليوم وينتظر حسم قراره في مران الجمعة المقبل قبل المباراة التي تنطلق عصر السبت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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