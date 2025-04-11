نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤوف خليف معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر أون سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الفاصلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال خليف في منشور قصير: "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

و أن تقام المباراة في تمام السابعة من مساء غد السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون سبورت المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، في إطار سعيها لتنويع المحتوى وتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ43 نقطة، بينما يحل الزمالك ثالثا بـ35 نقطة.