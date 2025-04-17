كولر يطالب لاعبي الأهلي بهذا الأمر قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة اليوم قبل التوجه إلى ملعب التدريبات اليوم.

كولر يطالب لاعبي الأهلي بهذا الأمر

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "طالب كولر اللاعبين بالتركيز في تعليماته وتنفيذها في مباراة صن داونز المقبلة كما شدد على التركيز في تقليل الأخطاء الفردية والأخطاء في منتصف ملعب الأهلي".

واختتم: "أكد كولر أن الأجواء مختلفة تمامًا عن الأجواء التي يلعب الأهلي فيها سواء في الدوري أو في دوري الأبطال أمام الأندية الأخرى غير صن داونز".