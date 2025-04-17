نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار رمضان صبحي يكشف آخر تطورات قضية اللاعب في أزمة المنشطات وموعد جلسة الاستماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار هاني زهران، المستشار القانوني لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن المحكمة الرياضية الدولية، حددت نهاية شهر مايو المقبل، للاستماع لكافة الأطراف في قضية اللاعب الخاصة بالمنشطات.

آخر تطورات قضية رمضان صبحي

وأضاف هاني زهران في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "المحكمة الرياضية الدولية حددت القاضي الذي سيحضر جلسة الاستماع، كما تقدم كل طرف من أطراف القضية بالأسانيد والدفوع، وهم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمنظمة المصرية، ودفاع رمضان صبحي".

وتابع المستشار هاني زهران:"لا جديد في قضية رمضان صبحي حتى الآن، والوكالة الدولية لم تقدم شكوى ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامها بالتلاعب في عينة اللاعب والإساءة للرياضة المصرية".