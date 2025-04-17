نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بيسيرو من الاستمرار في قيادة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن هناك بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بدأت تفكر في رحيل بيسيرو بسبب سوء الأداء.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "لجنة التخطيط تريد الانتظار ومنحه الفرصة كاملة لنهاية الموسم".

وأضاف: "الأزمة في الوقت الحالي ليست في النتائج فقط بل في الأداء أيضًا".

وأكمل: "بيسيرو خرج من بطولة كأس عاصمة مصر والكونفدرالية ويتبقى الدوري ونهائي الكأس".

وأردف: "الاتجاة الأقرب حاليًا استمراره مع الحديث معه على ضرورة وضع حلول للأداء".

واختتم:" في حال الاستمرار بنفس الشكل الفني وعدم تحقيق كأس مصر وخسارة المركز المؤهل لدوري الأبطال سيرحل بيسيرو عن الزمالك".