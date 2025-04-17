الرياضة

موقف بيسيرو من الاستمرار في قيادة الزمالك

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موقف بيسيرو من الاستمرار في قيادة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن هناك بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بدأت تفكر في رحيل بيسيرو بسبب سوء الأداء.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "لجنة التخطيط تريد الانتظار ومنحه الفرصة كاملة لنهاية الموسم".

وأضاف: "الأزمة في الوقت الحالي ليست في النتائج فقط بل في الأداء أيضًا".

وأكمل: "بيسيرو خرج من بطولة كأس عاصمة مصر والكونفدرالية ويتبقى الدوري ونهائي الكأس".

وأردف: "الاتجاة الأقرب حاليًا استمراره مع الحديث معه على ضرورة وضع حلول للأداء".

واختتم:" في حال الاستمرار بنفس الشكل الفني وعدم تحقيق كأس مصر وخسارة المركز المؤهل لدوري الأبطال سيرحل بيسيرو عن الزمالك".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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