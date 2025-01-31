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أحمد جودة - القاهرة -

عاد النجم الدولي البرازيلي نيمار إلى فريق بداياته الكروية سانتوس بعد أيام معدودة من انفصاله بـ "التراضي" عن الهلال السعودي، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

نيمار يعلن عودته إلى فريق بداياته سانتوس البرازيلي

وقال أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم في منشور على موقع "إكس" إنه "سأوقع عقدا مع نادي سانتوس"، مرفقا إياه بصور من أيام دفاعه عن ألوان الفريق الذي أمضى فيه الأسطوري الراحل بيليه غالبية مسيرته الكروية.