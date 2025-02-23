محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مان سيتى ضد ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 09:32 مساءً - توج النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد ليفربول، والتى خسرها فريق الدولى المصري عمر مرموش، بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الأفضل في مباراة مان سيتي ضد ليفربول

وشهدت المباراة تألق نجوم منتخب مصر، حيث سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول ضد مان سيتي وصنع الثانى لزميله سوبوسلاى، وقلص عمر مرموش الفارق بهدف لصالح مانشستر سيتي لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بعدما اكتسح التصويت الجماهيرى على الموقع الرسمى بحصوله على 81.7% من المشاركين في التصويت بفارق كبير عن دومينيك سوبوسلاى الوصيف بحصوله على 8.2%.

محمد صلاح يصنع التاريخ

وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث ساهم محمد صلاح فى 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.

وبات النجم المصري محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.

وتقدم محمد صلاح للمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، وذلك بعدما سجل هدفه رقم 241 ليتساوى مع هودجسون الذى سجل نفس العدد من الأهداف بين عامي 1926 و1935 أي منذ 90 عاماً.

وصل محمد صلاح إلى 40 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل 25 هدفًا وصنع 15 هدفًا.

سجل النجم المصرى 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي مشترك لأي لاعب في تاريخ المسابقة، إلى جانب كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

ويعتبر محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024/25: 30 هدفًا، و20 تمريرة حاسمة استغرق الأمر منه 38 مباراة فقط.

وعزز محمد صلاح لصدارته لترتيب الهدافين، حيث رفع الملك المصري، كما يلقب، رصيده إلى 25 هدفًا، متفوقًا على منافسه الأقرب النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي.