رئيس مجلس النواب الليبي: أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على جهوده لحل الأزمة الليبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح تقدم بشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لحل الأزمة الليبية، والدول المصري داعم للشعب الليبي بصفة عامة وليس لطرف على حساب آخر.

عقد بالقاهرة اليوم الأحد اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و 75 عضو من أعضاء مجلس الدولة الليبي للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة والوصول بها إلى الانتخابات البرلمانية، حيث حرصت الأطراف المشاركة على التعبير عن شكرها لمصر على احتضان هذا اللقاء

وأكد البيان الختامي على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، مع العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وتضمن البيان التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.