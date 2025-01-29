نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يفاجئ جورجينا برسالة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد كريستيانو رونالدو بشريكته في يوم ميلادها بأفضل طريقة ممكنة – من خلال مشاركة صورة لهما معا أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية.

تبلغ جورجينا رودريغيز "31 عاما"، ويرتبط الثنائي معا منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ التقيا في أواخر عام 2016.

كان لدى رونالدو الكثير للاحتفال به، يوم الأحد، بعد تسجيل هدفه العشرين هذا الموسم – والهدف رقم 920 في مسيرته – ولكن بحلول، ظهر يوم الاثنين، كان يشيد بشريكته.

وكتب على "إنستغرام": إلى الأم والشريكة والصديقة وزوجتي... عيد ميلاد سعيد.

وأضاف بجانب رسالته رمزا تعبيريا على شكل قلب: نورك ينيرنا وحبك يصيبنا.

شاركت جورجينا عبر صفحتها على "إنستغرام" كيف تلقت الكثير من الهدايا من معارفها، من ضمنها هدية قدمت لها مع ملاحظة مكتوب عليها: قطعة فريدة من نوعها لجورجينا الفريدة من نوعها. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدايا من رونالدو.

ورغم أن الشريكين لم يعلنا عن زواجهما، فقد أشار رونالدو إلى جورجينا عدة مرات باعتبارها زوجته قبل هذا المنشور.