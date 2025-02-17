جوارديولا: فرص مانشستر سيتي للتأهل أمام ريال مدريد لا تتجاوز 1%

رياض - احمد صلاح - أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشاؤمه بشأن فرص فريقه في تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا إن نسبة تأهل سيتي لا تتجاوز 1% فقط، وذلك بعد خسارة الفريق في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 3-2 الأسبوع الماضي.

وأضاف غوارديولا في تصريحات صحفية: "الجميع يعلم أن الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو مهمة شبه مستحيلة، خاصة بعد النتيجة التي حصلنا عليها في مباراة الذهاب. النسبة المئوية للتأهل قد تكون 1% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية."

وأكد غوارديولا أن فريقه سيحاول بكل ما أوتي من قوة لتحقيق المعجزة، قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا، هذا مؤكد. سنلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، لكن الواقع يشير إلى أننا هذا الموسم بعيدون عن مستوياتنا المعتادة."

وكان مانشستر سيتي قد تقدم في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 قبل أن يقلب ريال مدريد النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2. هذه الخسارة جعلت مهمة سيتي في الإياب أكثر صعوبة، خاصة وأن ريال مدريد يتمتع بسجل قوي على أرضه.

وأشار غوارديولا إلى أن أداء فريقه هذا الموسم كان أقل من المستوى المطلوب، قائلاً: "كنا ضعيفين جداً في الأداء والنتائج هذا الموسم." ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يستفيد الفريق من الفوز الكبير الذي حققه على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-0، والذي شهد تسجيل المهاجم المصري عمر مرموش لثلاثية (هاتريك).

وأضاف غوارديولا: "في مباراة واحدة، ضد نيوكاسل، لعبنا بشكل جيد، لكن هذا لن يغير الواقع. ومع ذلك، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد تحقيق مثل هذه النتيجة الإيجابية."

من جهة أخرى، يواجه ريال مدريد تحدياته الخاصة في الدوري الإسباني، حيث تعادل أمام أوساسونا بنتيجة 1-1، مما جعل صدارته للدوري مهددة في حال فوز برشلونة على رايو فايكانو.